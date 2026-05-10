Guatemalteco y resto de pasajeros de barco con brote de hantavirus serán repatriados

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La OMS informó que la totalidad de pasajeros a bordo del crucero en donde se dio un brote de hantavirus serán repatriados.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer que la totalidad de pasajeros del crucero en donde ocurrió un brote de hantavirus, serán repatriados.

"Los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla (isla de Tenerife, Canarias, España) lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen", añadió.

Agregó: "casi 150 personas de 23 países llevan semanas en el mar, algunas de luto, todas asustadas, todas deseando regresar a casa. Tenerife ha sido elegida porque tiene la capacidad médica, la infraestructura y sé que la humanidad necesaria para ayudarles a llegar a un lugar seguro".

Entre los pasajeros, hay un guatemalteco. Según las autoridades, hace varios años no vive en Guatemala y forma parte de la tripulación.

Mi más profundo agradecimiento a usted, señor Primer Ministro @sanchezcastejon, por la solidaridad de #España, su liderazgo y su compromiso de brindar atención crítica y apoyo a los pasajeros del crucero MV Hondius en las Islas Canarias.



La OMS continuará trabajando… https://t.co/TyXqzFGwy2 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026

Soy502 consultó a la Cancillería qué procede en este caso y si el guatemalteco estará de vuelta en el país. Las autoridades dieron a conocer que el guatemalteco no presenta síntomas de contagio por hantavirus.

"El buque se dirige actualmente al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se espera que atraque en los próximos días, y el desembarco se realizará mediante circuitos sanitarios controlados con traslados al aeropuerto para el retorno de los pasajeros y tripulantes a sus respectivos países de origen de acuerdo con la evaluación y cuarenta que amerite", expuso el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Sobre si la persona vendrá a territorio nacional, expusieron que la información que se tiene hasta el momento es sobre el desembarco.

"Estamos a la espera de poder establecer contacto con el connacional y ver qué procede porque el es parte de la tripulación o sea, él trabaja para la empresa (del crucero)", se explicó.

Asimismo, adelantaron que la Embajada de Guatemala en España trabaja en coordinación con el Consulado Honorario de Guatemala en Tenerife para dar seguimiento a la situación del connacional y brindarle la asistencia consular necesaria.

Según la OMS, por el momento no hay pasajeros con síntomas a bordo, un experto de dicha entidad está en ese barco y los suministros médicos están disponibles.

En su cuenta de X, la OMS ha brindado información en tiempo real sobre la situación en Tenerife: