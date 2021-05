¿Qué opinan los guatemaltecos sobre las vacunas en el país?

Un estudio realizado por DDI Latam (Data Driven Intelligence) en Sociedad con Soy502 revela la opinión sobre la vacunación contra el Covid-19, y revela los temores y los comentarios sobre las marcas.

El estudio monitoreó alrededor de 116 mil comentarios realizados por guatemaltecos en redes sociales, entre el 1 de enero al 30 de abril, a través de social intelligence, con el objetivo de entender los principales temas de conversación alrededor de las vacunas, el proceso de vacunación en Guatemala y la confianza (o falta de ella) hacia las marcas más habituales que se encuentran a nivel nacional e internacional.

El 54%, dispuesto a vacunarse

Uno de los principales temas revela la predisposición a vacunarse. Según este análisis, el 54% de los comentarios giraban en torno a estar dispuestos a vacunarse, mientras que un 38% prefería no hacerlo. El 8% se mostraba aún indeciso.

El gráfico muestra la disposición de vacunarse o no de los guatemaltecos. (Foto: DDI)

A juicio del exdirector de Coprecovid, Edwin Asturias, las vacunas son seguras, pues se han realizado varios estudios científicos que lo demuestran. En su cuenta de Twitter, el médico epidemiólogo comparte información de diversas investigaciones sobre la efectividad de las vacunas. Cita fuentes de alta credibilidad y prestigio como la revista The Lancet.

Refiere que hay nueva evidencia que las mujeres embarazadas que han sido vacunadas con Pfizer o Moderna transmiten, mediante el cordón umbilical y la leche materna, los anticuerpos desarrollados por la vacuna a sus hijos.

La publicación científica en @TheLancet del impacto de la #VacunaCOVID19 de @pfizer en #Israel muestra un éxito en salud publica ante una #pandemia mortal. El logro de coberturas rápidas es clave. La reapertura estrategica y humana. https://t.co/s5Y4LWuzpw pic.twitter.com/kyClZTwidY — Dr. Edwin Asturias (@easturia) May 14, 2021

Entre otros temas, se encuentran las preocupaciones por el lento proceso de vacunación en Guatemala, contrastando con otros países de la región, como El Salvador y Costa Rica, en donde el porcentaje de vacunados es más alto.

También, y relacionado con lo anterior, genera molestias las negociaciones que Guatemala ha hecho con el sistema Covax y con Rusia, de este último, alrededor de 16 millones de dosis, de las cuales solo han arribado al país 100 mil vacunas.

Otros comentarios giran en torno a los efectos secundarios, como los problemas de AstraZeneca. También, se habla de las personas que han salido del país para vacunarse. Y, aunque en menor porcentaje, se evidencia que el buen humor no se pierde en el país y más de algún comentario cómico se ha registrado.

Fechas clave de conversaciones

El estudio muestra que hubo cuatro fechas clave en las cuales las conversaciones adquirieron mayor interés en torno a las vacunas. La más fuerte se registró a finales de febrero, fecha en que llegó al país el primer lote de vacunas y se aplicó a los primeros guatemaltecos.

Los siguientes tres períodos poseen la misma intensidad en el número de conversaciones en las redes sociales, y son los siguientes:

Mediados de febrero : momento en que llegaron las primeras vacunas a Costa Rica y El Salvador, lo cual provocó descontento entre los guatemaltecos.

: momento en que llegaron las primeras vacunas a Costa Rica y El Salvador, lo cual provocó descontento entre los guatemaltecos. Principios de abril : fecha en que se anunció la compra de 16 millones de vacunas de Sputnik V.

: fecha en que se anunció la compra de 16 millones de vacunas de Sputnik V. Finales de abril: surgen dudas de la veracidad de las negociaciones entre Guatemala y Rusia por las 16 millones de dosis de Sputnik V.

De todas las vacunas contra el Covid-19, la Sputnik V es la que más se menciona en un 36%, seguida de AstraZeneca en un 24% y Pfizer en un 23%, según este estudio.

Sputnik V: dudas en la negociación y la fiabilidad

La Sputnik V es la que ha generado más comentarios que las otras. Sin embargo, la mayoría de los comentarios revela el malestar de los ciudadanos por una negociación que no queda del todo clara. Además, suma un alto porcentaje de desconfianza, debido a que no hay estudios fiables.

También resalta que un sector de la población le ha agregado un componente ideológico, debido a su procedencia: Rusia.

Efectividad de las vacunas #COVIDー19 . pic.twitter.com/BJ0G8yZXNX — MC Aceña (@LineasFrescas) April 6, 2021

AstraZeneca: temor por efectos secundarios

Esta es la segunda marca de vacunas con más comentarios en Guatemala, explicado en parte porque será la segunda con mayor presencia en el país. De la misma forma que la Sputnik V, se tiene dudas sobre las negociaciones, aunque el mecanismo Covax ofrece mayor confianza en la población, pero siempre se critica la lentitud en la venida de las dosis.

Entre lo que más resalta de AstraZeneca, es la desconfianza de la población por los efectos secundarios que ha presentado en otros países, sobre todo en las fechas en que Estados Unidos y algunos países de Europa suspendieron su administración por problemas con coágulos. Pese a ello, también se resalta su preferencia por cuestiones de costo, almacenamiento y disponibilidad.

Pfizer: molestias por las tres dosis

Esta marca es la tercera en mención, sobre todo porque hay negociaciones para que ingrese al país. Sin embargo, se resalta sus condiciones para el transporte y almacenamiento, así como la posibilidad de que vaya requerir hasta una tercera dosis para completar la inmunización.

Aparte de ello, por el contrario de la AstraZeneca, el guatemalteco valora los pocos efectos secundarios que genera y las opiniones favorables de personas en el extranjero que ya han recibido las dosis.

Como comentario cómico, al guatemalteco también le ha hecho gracia que se prefiere esta vacuna por su relación al Viagra, un famoso medicamento de esta misma casa farmacéutica.

Moderna: la primera en el país

Pese a ser la primera vacuna que ingresó al país, no es la que más comentarios ha generado, sino que se ubica en el cuarto lugar. Guatemala ha intentado negociar su venida. Sus comentarios han sido favorables, aunque resalta que ingresó gracias a una donación de Israel.

Johnson & Johnson: la vacuna de los que viajan

Aunque esta marca no ha ingresado al país, también ha generado menciones, especialmente porque es la más común de conseguir cuando viajan al extranjero para vacunarse. Su particularidad de que solo sea de una dosis, ha permitido a los viajeros llegar, habitualmente, a Estados Unidos, y completar la inmunización sin requerir una segunda o tercera vacuna. En este sentido, muchos consideran que es la mejor vacuna, aunque el criterio consiste sobre todo en la facilidad de completar las dosis en una sola tanda.

En forma de humor, el guatemalteco destaca que esta vacuna no "genera lágrimas", asimilando el mensaje del shampoo de esta misma casa comercial.

Desconfianza en América Latina

Por aparte, el Banco de Desarrollo de América Latina también analizó la respuesta de la población de la región latinoamericana ante aceptar la inmunización o no. El informe también coincide con la desconfianza del público en la seguridad y efectividad de las vacunas.

La citada entidad encontró que el 69% de los latinoamericanos están dispuestos a vacunarse, el 12% no está dispuesto y el 19% no sabe. La principal razón para no vacunarse es debido a los posibles efectos secundarios.

FICHA TÉCNICA

Con el objetivo de entender la percepción de los guatemaltecos acerca de las vacunas contra el Covid-19, así como medir su predisposición a vacunarse, DDI Latam desarrolló un estudio en base a la metodología de Social Intelligence.

Para el mismo se relevaron diversas expresiones a nivel digital de las personas en las distintas plataformas y redes sociales analizando específicamente las palabras y conceptos clave utilizadas. Se utilizaron diversas técnicas de análisis como ser: mapas semióticos, identificación de conceptos y atributos, análisis de los significados a partir de las relaciones entre los mismos. El Social Intelligence integra y aplica las técnicas y herramientas de diversas ciencias sociales con el fin de identificar y analizar los significados que las personas creamos y difundimos sobre determinados temas en los ecosistemas digitales.

El presente análisis abarca el período de enero-abril del 2021.