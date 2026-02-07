Hijas de Aurelia Choc claman por el regreso de su mamá y hermanos

-

Indicios de violencia y un posible forcejeo fueron hallados en el interior de la vivienda tras reportar la desaparición.

La desaparición de una madre guatemalteca y sus dos hijos pequeños mantiene en alerta a las autoridades del condado de Mobile, en Alabama, mientras el caso suma elementos inquietantes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Mobile, junto a otras agencias de seguridad, encabeza la búsqueda de Aurelia Choc Cac, de 40 años; su hija Niurka Zuleta Choc, de 17; y el pequeño Anthony García Choc, de apenas 2 años, quienes fueron vistos por última vez a finales de enero en su residencia ubicada sobre Ben Hamilton Road.

Autoridades activaron alertas amber para localizar a los menores desaparecidos. (Foto: vía Infobae)

Un día después del último contacto, agentes acudieron a la vivienda tras una denuncia por desaparición sospechosa. Lo que encontraron dentro inició una investigación que, hasta ahora, no tiene respuestas claras.

En las vallas publicitarias está la información de los menores que desaparecieron junto con su madre guatemalteca. (Foto: NBC 15 News)

Las hijas mayores de Aurelia, al ingresar, se toparon con una escena que las llenó de temor; "Había sangre, había sangre en la casa", relataron con la voz entrecortada.

Fuera de la vivienda, otro indicio aumentó la preocupación cuando encontraron el teléfono dañado de la adolescente; "Lo encontraron quebrado. A lo mejor mi hermana quiso intentar escapar. No pudo", expresó una de ellas.

Forcejeo

La investigación confirmó que dentro del inmueble se habría producido un forcejeo.

Como parte de la investigación, se analizan videos de cámaras de seguridad del día de la desaparición. Sin embargo, los registros presentan vacíos que a las hijas de Aurelia generan más preguntas que respuestas.

"Nada más aparece ahí a las 7:15, a las 7:11... ¿y dónde están los demás videos de las 8, de las 9, de las 10, de las 11, 12, 1, 2, 3? ¿Dónde está ese video?", cuestionó una de las jóvenes.

Mientras la búsqueda se amplía incluso fuera de Alabama y se mantiene activa una Alerta Amber por los menores desaparecidos la familia vive entre la angustia y el miedo, pues denunciaron que el vidrio del único vehículo que utilizaban para movilizarse y buscar a su familia fue destruido.

Entre súplicas públicas, piden ayuda para encontrarlos; "Ruego, ayúdenos. O si saben algo, si ven algo, por favor, no le hagan daño a mi mamá".

Entre el llanto una de las hijas de Aurelia expresó; "Desesperada de volver a abrazarla, de sentirla. Desesperada de ver a mi hermana. Desesperada de ver a Anthony, porque eso fue lo último que tuve aquí en mis brazos. Yo todavía olí su olor".

Por ahora, la investigación continúa abierta entre indicios de violencia, grabaciones incompletas y el clamor de una familia que espera respuestas.

*Con información de N+ Univision