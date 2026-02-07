El mensaje de Shakira a horas de su primer show en El Salvador

-

Shakira dedicó un mensaje a sus seguidores centroamericanos en el primer show de "Las mujeres ya no lloran" de El Salvador.

A través de sus redes y con mucha emoción, la colombiana posteó una foto del escenario y escribió un mensaje.

"Nos vemos en unas horas El Salvador", apuntó desde el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González.

La publicación está acompañada de la canción "Estoy Aquí", del álbum "Pies descalzos", lanzado en los 90.

Este 7 de febrero es la primera presentación de la barranquillera en su esperada "residencia" histórica, para los fans de la región.

Foto: Instagram.

Residencia "Las Mujeres ya no lloran"

Según el medio Elsalvador.com la residencia de Shakira ha movilizado sectores como el turismo, la hotelería y el comercio local, reportando un aumento de visitantes nacionales e internacionales.

Cerca del 12% del público esperado proviene del extranjero, generando impacto positivo en la ocupación hotelera y los servicios relacionados.

Las autoridades han implementado dispositivos de seguridad y movilidad para facilitar el acceso al estadio y proteger a los asistentes.

Las puertas del estadio abrieron a las 4:00 de la tarde, el artista local sal a las 6:00 de la tarde y Shakira sube al escenario a las 8:00 de la noche.

