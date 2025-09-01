Guía rápida para solicitar cita en Juzgado Municipal

-

Evita el tráfico y ahorra tiempo. Aprende a programar una cita virtual en el Juzgado Municipal de la capital.

Vivimos en una modernidad donde el tener tiempo para hacer ciertos "mandados", citas o resolver algunos problemas depende de la movilidad, el trasladarse de un punto de la ciudad a otro a veces implica pasar varias horas en el tránsito.

Se debe de ingresar a la página oficial para efectuar la solicitud. (Foto: Archivo)

Ante estas situaciones, la Municipalidad capitalina cuenta con un servicio para hacer citas en el Juzgado Municipal de forma virtual y así evitar que el vecino pase tiempo de más frente al volante; si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te decimos cómo.





Tras llenar los campos requeridos, un representante del juzgado se comunicará con los interesados para dar fecha y hora. (Foto: Archivo)

1. Lo primero que debes de hacer es ingresar al sitio https://www.muniguate.com/juzgados-de-asuntos-municipales/, acá puedes pedir cita, hacer denuncias, reportes o quejas.

Ten en cuenta que para cualquiera de las sedes se habilitó un único formulario.

2. Busca al final de la página la opción Agenda tu cita aquí, automáticamente se abrirá otra ventana en donde debes de ingresar algunos datos solicitados.

3. Recuerda no dejar ninguna casilla vacía, colocar tus datos es importante para poder ser contactado para la audiencia, así que asegura ingresar bien tu correo electrónico y número de teléfono.

4. En la misma página se tiene la opción de presentar denuncias, reportes y quejas, si ese fuera el caso busca la opción "Formulario Electrónico (Denuncia – Reporte – Queja)" y pulsa en "Puede ingresar Aquí".

5. Ahí solo tienes que llenar el formulario con todos los requisitos.

6. Listo, enviado el formulario, solo es de esperar que se comuniquen contigo para continuar el proceso correspondiente.





Este es el formulario para presentar las denuncias, reportes o quejas. (Foto: Archivo)

Este proceso busca facilitar los trámites administrativos y evitar mayores gastos a los vecinos.