Habilitan más albergues por bajas temperaturas en el país

  • Con información de Naomy Valenzuela / Colaboradora
05 de febrero de 2026, 18:30
En estos albergues se brinda&nbsp;alimentación, refugio, seguridad y kits de higiene, con el propósito de proporcionar un alojamiento seguro. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

La atención es gratuita en los albergues habilitados ante el descenso de temperaturas y la presencia de fuertes vientos en el territorio nacional.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que hasta la fecha se encuentran habilitados 20 albergues a nivel nacional para el apoyo y cuidado de personas que están siendo afectadas por el fuerte descenso de temperaturas.

La presencia de frío se debe al sistema de alta presión que continuará afectado al país en los próximos días, según reportes meteorológicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Por lo que, la Conred insta a las personas que están siendo perjudicadas por el frío a visitar los distintos albergues localizados en los siguientes departamentos: Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, Sololá y Totonicapán.

Estas son las ubicaciones de los 20 albergues que se encuentran habilitados hasta la fecha. (Foto: Conred)
Los albergues funcionan en horarios de 18:00 horas a 6:00 de la mañana del día siguiente.

Hasta la fecha se reportan 188 emergencias que principalmente han afectado a los departamentos de Izabal, Alta Verapaz y Guatemala.

