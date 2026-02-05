Versión Impresa
Vehículo vuelca y deja un herido este jueves en ruta al Atlántico

  • Por Geber Osorio
05 de febrero de 2026, 17:03
El conductor del vehículo resultó herido tras el percance vial. (Foto: Asonbomd)

El herido fue trasladado a un centro asistencial luego de haber sufrido graves heridas.

La tarde de este jueves se suscitó un accidente de tránsito en el kilómetro 49 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso.

El conductor de un automóvil perdió el control y el mismo terminó volcado sobre la cinta asfáltica, dejando obstaculizado el carril derecho hacia el sur.

El vehículo volcado obstaculiza el carril derecho con dirección al sur en ruta al Atlántico. (Foto: Asonbomd)
Bomberos Municipales arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria al piloto de dicho vehículo tras haber resultado herido.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Nacional de Guastatoya debido a la gravedad de las heridas que presentaba esta persona, la cual aún no ha sido identificada.

El conductor del vehículo involucrado fue trasladado con heridas al Hospital Nacional de Guastatoya. (Foto: Asonbomd)
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) quedó en el lugar para brindar seguridad vial y para atender esta emergencia.

