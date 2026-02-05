Vehículo vuelca y deja un herido este jueves en ruta al Atlántico

Provial atiende hecho de tránsito en el km 49 de ruta al Atlántico [CA-9 Norte] en jurisdicción de Sanarate, El Progreso. Vuelco de sedan deja una persona herida trasladada. Obstruye el carril derecho hacia el sur.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/bSS6MkCYDb