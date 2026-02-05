Vehículo vuelca y deja un herido este jueves en ruta al Atlántico

El herido fue trasladado a un centro asistencial luego de haber sufrido graves heridas.
La tarde de este jueves se suscitó un accidente de tránsito en el kilómetro 49 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso.
El conductor de un automóvil perdió el control y el mismo terminó volcado sobre la cinta asfáltica, dejando obstaculizado el carril derecho hacia el sur.
Bomberos Municipales arribaron al lugar y le brindaron atención prehospitalaria al piloto de dicho vehículo tras haber resultado herido.
Posteriormente fue trasladado al Hospital Nacional de Guastatoya debido a la gravedad de las heridas que presentaba esta persona, la cual aún no ha sido identificada.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) quedó en el lugar para brindar seguridad vial y para atender esta emergencia.