¿Habrá lluvia? Así estará el clima este jueves 25 de junio

El ambiente estará cálido, húmedo e inestable.
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Posibles nublados se esperan para el amanecer de este jueves 25 de junio en gran parte del territorio nacional.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé un ambiente fresco durante las primeras horas. La temperatura irá aumentando al mediodía.
La inestabilidad e ingreso de humedad desde ambos litorales provocará lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Caribe, Bocacosta, sur de Occidente y oeste de Franja Transversal del Norte.
En horas de la tarde podrían formarse tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.
Las autoridades piden tomar las debidas precauciones y evitar las zonas de riesgo.