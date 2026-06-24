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¿Habrá lluvia? Así estará el clima este jueves 25 de junio

  • Por Jessica González
24 de junio de 2026, 14:58
Por la tarde se esperan lluvias y tormentas eléctricas. (Foto: archivo/Soy502)

Por la tarde se esperan lluvias y tormentas eléctricas. (Foto: archivo/Soy502)

El ambiente estará cálido, húmedo e inestable.

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Posibles nublados se esperan para el amanecer de este jueves 25 de junio en gran parte del territorio nacional.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé un ambiente fresco durante las primeras horas. La temperatura irá aumentando al mediodía. 

La inestabilidad e ingreso de humedad desde ambos litorales provocará lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Caribe, Bocacosta, sur de Occidente y oeste de Franja Transversal del Norte. 

El clima cálido persistirá por la mañana. (Foto: Insivumeh)
El clima cálido persistirá por la mañana. (Foto: Insivumeh)

En horas de la tarde podrían formarse tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.

Las autoridades piden tomar las debidas precauciones y evitar las zonas de riesgo. 

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