Hackeo en WhatsApp se oculta en mensajes de tus amigos

Un usuario alertó en redes sociales acerca de un nuevo sistema para hackear WhatsApp, que consiste en que alguien se hace pasar por un amigo, con un mensaje de cualquiera de tus amigos.

El usuario recibe un mensaje de texto con un número de seis dígitos que viene de WhatsApp, después le llega otro mensaje en la app, desde el chat de alguno de tus contactos.

“Hola, lo siento, te envié por error un código de 6 dígitos por SMS. ¿Me lo puedes transferir, por favor? Es urgente”, dice el mensaje.

Alexis Conran, quien contó acerca de esto, dijo que es porque la cuenta de tu amigo ya fue hackeada y sigue la tuya.

“Los estafadores ahora están intentando hackear todos sus contactos. Tú eres uno de ellos”, dijo.

Si compartes el código con tu 'contacto' de WhatsApp, tu cuenta será hackeada.