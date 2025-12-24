Versión Impresa
El mensaje de Shakira a Bukele previo a su gira

  • Por Redacción Soy502
23 de diciembre de 2025, 18:01
Shakira ofrecerá varios conciertos en El Salvador. (Foto: Oficial)

Shakira, la cantante colombiana, le envió un mensaje al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 

Luego que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunciara a través de su cuenta en X sobre la venta de boletos para el concierto de la cantante colombiana Shakira, esta le respondió, agradeciendo por el apoyo y anunciando dos fechas más de conciertos. 

"Gracias El Salvador y Centroamérica, vamos por dos fechas más", se lee. 

(foto: X)
El anuncio de nuevas fechas emocionó a los fans, quienes no habían logrado entradas, debido a que las primeras fechas las entradas se agotaron el primer día de venta. 

Los shows de la colombiana se realizarán el 12,14 y 15 de febrero de 2026.

