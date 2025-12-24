El mensaje de Shakira a Bukele previo a su gira

Shakira, la cantante colombiana, le envió un mensaje al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Luego que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunciara a través de su cuenta en X sobre la venta de boletos para el concierto de la cantante colombiana Shakira, esta le respondió, agradeciendo por el apoyo y anunciando dos fechas más de conciertos.
"Gracias El Salvador y Centroamérica, vamos por dos fechas más", se lee.
El anuncio de nuevas fechas emocionó a los fans, quienes no habían logrado entradas, debido a que las primeras fechas las entradas se agotaron el primer día de venta.
Los shows de la colombiana se realizarán el 12,14 y 15 de febrero de 2026.