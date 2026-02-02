Localizan a un hombre que murió aparentemente por las bajas temperaturas

-

El cuerpo sin vida se encontraba sobre la acera, en Xela, donde las temperaturas han descendido de manera notoria.

Vecinos de la ciudad altense reportaron el hallazgo sin vida de un hombre, casi sin ropa, frente al Centro Universitario de Occidente, en la zona 1 de Quetzaltenango.

Por lo tanto, fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales ni señales de violencia.

Los cuerpos de socorro señalaron que se investiga si la prolongada exposición a las bajas temperaturas causaron el fallecimiento de la víctima, quien no ha sido identificada, pero podría tratarse de un hombre en situación de calle.

La víctima se encontraba sobre la acera, pero aún no ha sido identificada. (Foto: Erick Colop/colaborador)

En caso de confirmarse dicha hipótesis, este hombre sería el sexto fallecido a causa de la actual época fría.

Esto debido a que el país enfrenta un pronóstico de frentes fríos y temperaturas inusualmente bajas durante la noche y madrugada, especialmente en regiones del occidente y el altiplano central, que han visto registros incluso por debajo de los 0 °C.