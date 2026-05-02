Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El "terrorista" que transportaba un cuerpo en baúl de su vehículo

  • Con información de Eunise Valdez/Colaboradora
02 de mayo de 2026, 09:40
La identidad de la víctima no ha sido confirmada. (Foto: Shutterstock)

La identidad de la víctima no ha sido confirmada. (Foto: Shutterstock)

El sospechoso tenía orden de captura vigente por el delito de homicidio. 

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a fallecido tras accidente en calzada Aguilar Batres 

José Arturo Canahuí Pérez, de 29 años, alias "Diablo", presunto integrante del Barrio 18, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Villa Hermosa I, zona 7 de San Miguel Petapa, cuando transportaba el cadáver de un hombre en el baúl de un automóvil.

La identidad de la víctima no ha sido confirmada. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
La identidad de la víctima no ha sido confirmada. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

El sospechoso se movilizaba en un vehículo, color blanco, donde fue localizado el cuerpo de una persona de aproximadamente 32 años, quien presentaba golpes y lesiones visibles.

De acuerdo con información policial, Canahuí Pérez contaba con una orden de captura vigente desde el 10 de abril de 2026 por el delito de homicidio, emitida por un juzgado de Guatemala.

El sospechoso tenía vigente una orden de captura vigente por el delito de homicidio. (Foto: PNC)
El sospechoso tenía vigente una orden de captura vigente por el delito de homicidio. (Foto: PNC)

Registros policiales detallan que el detenido tiene antecedentes por posesión para el consumo, robo y faltas contra el orden público, entre 2015 y 2018.

Según la información preliminar, el cuerpo habría sido trasladado desde la zona 18 y tenía como destino Villa Nueva o San Miguel Petapa.

El cuerpo presentaba señales de violencia. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
El cuerpo presentaba señales de violencia. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

En el lugar, fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la PNC realizan las diligencias para identificar a la víctima y continuar con las investigaciones del caso.

El hallazgo ocurrió el viernes 1 de mayo. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar