El "terrorista" que transportaba un cuerpo en baúl de su vehículo

El sospechoso tenía orden de captura vigente por el delito de homicidio.
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José Arturo Canahuí Pérez, de 29 años, alias "Diablo", presunto integrante del Barrio 18, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Villa Hermosa I, zona 7 de San Miguel Petapa, cuando transportaba el cadáver de un hombre en el baúl de un automóvil.
El sospechoso se movilizaba en un vehículo, color blanco, donde fue localizado el cuerpo de una persona de aproximadamente 32 años, quien presentaba golpes y lesiones visibles.
De acuerdo con información policial, Canahuí Pérez contaba con una orden de captura vigente desde el 10 de abril de 2026 por el delito de homicidio, emitida por un juzgado de Guatemala.
Registros policiales detallan que el detenido tiene antecedentes por posesión para el consumo, robo y faltas contra el orden público, entre 2015 y 2018.
Según la información preliminar, el cuerpo habría sido trasladado desde la zona 18 y tenía como destino Villa Nueva o San Miguel Petapa.
En el lugar, fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la PNC realizan las diligencias para identificar a la víctima y continuar con las investigaciones del caso.
El hallazgo ocurrió el viernes 1 de mayo.