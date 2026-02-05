Electrodomésticos, droga, televisores entre lo localizado en el Preventivo de z. 18

Entre las pertenencias de los reclusos se encontraron desde electrodomésticos hasta sustancias ilícitas.
Este jueves 5 de febrero, las autoridades realizaron una requisa en el Preventivo de la zona 18
Tras varias horas de requisa, se reportó la incautación de dos celulares, una pesa y cuchillos de distintos tamaños.
También se localizaron tres bolsas con cocaína, dinero, televisores y otros electrodomésticos que se decomisaron para fortalecer las investigaciones de cómo ingresaron y la procedencia.