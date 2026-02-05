Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Electrodomésticos, droga, televisores entre lo localizado en el Preventivo de z. 18

  • Por Reychel Méndez
05 de febrero de 2026, 12:42
Drogas, electrodomésticos, cuchillos y otros ilícitos fueron incautados en este centro preventivo. (Foto: PNC)

Drogas, electrodomésticos, cuchillos y otros ilícitos fueron incautados en este centro preventivo. (Foto: PNC)

Entre las pertenencias de los reclusos se encontraron desde electrodomésticos hasta sustancias ilícitas.

OTRAS NOTICIAS: Autoridades capturan al cuarto extraditable del año

Este jueves 5 de febrero, las autoridades realizaron una requisa en el Preventivo de la zona 18

En la requisa también se decomisaron celulares y droga. (Foto: PNC)
En la requisa también se decomisaron celulares y droga. (Foto: PNC)

Tras varias horas de requisa, se reportó la incautación de dos celulares, una pesa y cuchillos de distintos tamaños.

También se localizaron tres bolsas con cocaína, dinero, televisores y otros electrodomésticos que se decomisaron para fortalecer las investigaciones de cómo ingresaron y la procedencia.

Se decomisaron ventiladores y otros electrodomésticos. (Foto: PNC)
Se decomisaron ventiladores y otros electrodomésticos. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar