Autoridades capturan al cuarto extraditable del año

La justicia de Estados Unidos buscaba a este hombre para extraditarlo.
Durante un operativo realizado por elementos de la Policía Nacional Civil de la comisaría 41 en la zona 7 de Quetzaltenango, fue capturado Inmer M. Barrios, de 39 años quien se convierte en el cuarto extraditable del año.
Barrios también era identificado con otros nombres para pasar desapercido, entre ellos Misael Barrios Osorio y Adi Habib Matesscu Webber.
Asimismo, era solicitado por la justicia de Estados Unidos y tenía en vigencia una orden de captura con fines de extradición debido a que fue sindicado por delitos sexuales.