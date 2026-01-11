"Jugamos con el estilo Barsa", aseguró Hansi Flick tras conquistar la Supercopa

-

El entrenador alemán se mostró contento, satisfecho y orgulloso de todos sus jugadores.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, destacó en la conferencia de prensa tras conquistar el título de la Supercopa en Arabia Saudita, que su equipo jugó con el "estilo Barsa" y que por ello se sentía orgulloso de sus jugadores.

"Cuando disputas una final contra el Real Madrid y ganas, se siente muy bien. Estoy orgulloso de mi equipo. Jugamos como quisimos jugar, con el estilo Barsa, y por ello me siento satisfecho de mis jugadores", aseguró el alemán.

El estratega teutón agregó que "jugamos fantástico, controlando el balón y los tiempos del juego. Sufrimos, pero al final nos mantuvimos con nuestro estilo. Ellos tienen calidad de sobra y no fue nada fácil quedarnos con el título, pero luchamos juntos como equipo y eso fue algo bonito de ver".

Al ser cuestionado sobre sus ocho victorias en finales, Flick se dio lugar para bromear un poco: "¿La clave? Marcar un gol más que el rival. Para mí lo importante es el equipo, cómo representamos a los aficionados y la mentalidad que mostramos. Ganar al Madrid siempre es especial para nosotros".