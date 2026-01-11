Xabi Alonso: "Mezcla de emociones, pero el equipo mostró compromiso"

-

El timonel madridista se mostró decepcionado, pero resaltó buenos puntos a pesar de la derrota en la final.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, lamentó la derrota de los suyos frente al Barcelona (3-2), en un partido en el que estuvieron cerca de forzar los penales y en el que resaltó el compromiso y la actitud de los suyos en el terreno de juego.

@XabiAlonso: "Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final".

"Obviamente, existe una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber ganado el título, pero por el otro, de orgullo porque hemos dado la cara todo el partido, hemos competido y estuvimos cerca de igualarlo sobre el final", expresó en sala de prensa.

Alonso agregó que "el equipo tuvo una gran actitud y compromiso todo el tiempo. Ha sido un partido muy parejo, con diferentes momentos y circunstancias. Estaba convencido de que podíamos igualar, pero nos faltó más claridad en las ocasiones que tuvimos de cara al marco".

"Hemos tenido ocasiones de sobra, pero las lesiones te condicionan mucho durante el encuentro. A Valverde tuvimos que sacarlo por molestias y Vini ha llegado hasta donde pudo, el gol ha sido espectacular, pero pidió el cambio por calambres. Este tipo de cosas nos penalizan para tener estabilidad, pero falta mucho camino por recorrer", sentenció.