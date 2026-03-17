¡Paso obstruído! Accidente sigue obstruyendo el ingreso a Cenma

Se mantiene a la espera de la grúa para movilizar vehículo en la entrada al Cenma, por lo que el tránsito podría complicarse.
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Durante las primeras horas de este martes 17 de marzo se reportó un incidente de tránsito en el que un vehículo particular perdió el control y se empotró en el ingreso de la Central de Mayoreo (CENMA).
Tras el percance, uno de los carriles quedó obstruido y los agentes de la PMT de Villa Nueva continúan regulando el tránsito mientras se espera una grúa para retirar el vehículo.
También se reporta que debido al impacto, el vehículo derramó líquidos, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y seguir las indicaciones de los agentes.