Se incrementa el pasaje hasta en Q8, denuncian vecinos

Debido al alza de combustibles a nivel nacional, se ha visto el reflejo en los costos de pasaje en distintos puntos del la ciudad.

Para este martes 7 de abril, por medio de redes sociales se han recibido reportes sobre el incremento de pasaje en el transporte colectivo, donde algunos buses han empezado a cobrar hasta Q8.00 por persona.

Vecinos han indicado que desde las primeras horas de este día se notó poca presencia de buses y ha provocado largas filas en las estaciones.

En la imagen a continuación se muestra que la ruta que circula en zona 21 ya ha impuesto el nuevo costo.

Una de las rutas que implementó este costo es la de zona 21. (Foto: Redes Sociales)

Decenas de personas tienen dificultad para encontrar transportes este lunes. (Foto: Redes Sociales)