Se incrementa el pasaje hasta en Q8, denuncian vecinos

En algunos puntos de la ciudad se ha visto que el servicio de transporte colectivo ha trabajado de forma irregular.
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Debido al alza de combustibles a nivel nacional, se ha visto el reflejo en los costos de pasaje en distintos puntos del la ciudad.
Para este martes 7 de abril, por medio de redes sociales se han recibido reportes sobre el incremento de pasaje en el transporte colectivo, donde algunos buses han empezado a cobrar hasta Q8.00 por persona.
Vecinos han indicado que desde las primeras horas de este día se notó poca presencia de buses y ha provocado largas filas en las estaciones.
En la imagen a continuación se muestra que la ruta que circula en zona 21 ya ha impuesto el nuevo costo.