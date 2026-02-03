Barcelona espanta fantasmas en Albacete y ya está en semifinales

-

El Barcelona selló este martes su boleto a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse 2-1 al Albacete en un duelo exigente correspondiente a los cuartos de final del torneo. El conjunto azulgrana tuvo que trabajar más de lo esperado para superar a un rival que venía de dar la sorpresa al eliminar al Real Madrid en la ronda anterior, pero finalmente logró imponer su jerarquía y mantenerse con vida en la defensa del título.

OTRAS NOTICIAS: Cristiano no entrena con Al Nassr y en Arabia teme una salida

El equipo dirigido por Hansi Flick abrió el marcador al minuto 39 gracias a una brillante acción individual de Lamine Yamal, quien sacó un potente remate de zurda para firmar un verdadero golazo y adelantar al conjunto culé antes del descanso. En la segunda mitad, el Barcelona asumió mayor protagonismo, dominó la posesión del balón y fue más profundo por las bandas, aunque el gol llegó a balón parado.

¡Siguiente ronda! ✅ pic.twitter.com/SnuPCiI8bu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2026

Al minuto 56, tras un tiro de esquina, Ronald Araujo apareció en el área para marcar el 2-1, tanto que a la postre significaría la victoria azulgrana. Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo cargado de tensión. Javier Moreno descontó para el Albacete al minuto 87 y le dio emoción al tramo final del partido. Poco después, Ferran Torres anotó el que parecía ser el tercer gol del Barcelona, pero la acción fue invalidada por el VAR debido a un fuera de juego.

Con el marcador ajustado, el Albacete se lanzó con todo en busca del empate para forzar la prórroga, pero la defensa del Barcelona resistió en una cancha complicada y logró mantener la ventaja. De esta manera, el vigente campeón avanza a las semifinales de la Copa del Rey y espera conocer a su próximo rival en los próximos días, una vez se confirmen los demás resultados de los cuartos de final.