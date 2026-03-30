Repechaje UEFA: Italia y Polonia tienen una tarea muy difícil

Mundial o desastre nacional: Europa concede este martes sus cuatro últimos boletos a United 2026, con cuatro finales de repesca en las que destaca la de Italia, gran ausente en las Copas del Mundo de 2018 y 2022, en Bosnia.
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El otro punto caliente del día estará en Solna, en las afueras de Estocolmo, donde la Suecia de Viktor Gyökeres se juega uno de los boletos ante la Polonia del veterano Robert Lewandowski.
En los otros dos pulsos, Turquía y Dinamarca parten en principio como favoritas en sus respectivas visitas a Kosovo y la República Checa.
Mucha presión
Justo después de ganar a Irlanda del Norte (2-0) el jueves en su semifinal, los jugadores de Italia fueron grabados celebrando el triunfo bosnio por penales ante Gales, que estaban siguiendo por televisión.
"No hemos faltado el respeto a nadie, ni a Bosnia, ni a los bosnios, todos somos personas correctas", se defendió el sábado Federico Dimarco, uno de los implicados en ese festejo, que evidenciaba que los integrantes de la Azzurra preferían enfrentarse a Bosnia que a Gales por considerar que era un rival más asequible.
Para Italia, un tetracampeón mundial traumatizado por caer en las repescas de los Mundiales de 2018 y 2022, perderse el gran torneo del futbol por tercera vez consecutiva sería una enorme tragedia.
¿Dónde ver los juegos este martes?
- Bosnia vs. Italia
- 12:45 p. m.
- Stadion Bilino
- ESPN
- Suecia vs. Polonia
- 12:45 p. m.
- Strawberry Arena
- ESPN 2
- Rep. Checa vs. Dinamarca
- 12:45 p. m.
- Epet Arena
- ESPN 5
- Kosovo vs. Turquía
- 12:45 p. m.
- Fadil Vokrri
- Disney + Plus