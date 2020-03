Haz gel antibacterial en casa siguiendo estas prácticas recetas

Antes de ofrecer recetas para hacer gel antibacterial natural, queremos aclarar cuáles son sus propiedades. Este tipo de geles tienen propiedades antibacterianas, por lo que acaban con variedad de bacterias (aunque no con todas), también tienen propiedades fungicidas, es decir que eliminan hongos patógenos, y además son potentes desinfectantes, eliminando gran variedad de gérmenes. Pero, ¿qué pasa con los virus?

Como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la vez que desmiente diversas creencias y rumores sobre el nuevo coronavirus, lo cierto es que los geles antibacteriales no son aptos contra los virus, pues son bactericidas y no virucidas, igual que sucede con los medicamentos antibióticos, son contra bacterias no contra virus. No obstante, sí hay algunos geles desinfectantes con efecto virucida y en tal caso lo indica en la etiqueta del producto.

No obstante, la OMS también indica que lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón y después con gel antibacterial o gel desinfectante ayuda a mantener una higiene adecuada de las manos, reduciendo notablemente la cantidad de gérmenes y, por tanto, evitando otros tipos de infecciones, pero también reduciendo la probabilidad de contraer virus. Así mismo, para evitar el contagio de virus, como el 2019-nCoV, entre los consejos de la OMS destacan lavarse correctamente las manos antes y después de ir al baño, tras toser y estornudar, antes de comer y tras haber estado en lugares públicos concurridos.

*Con información de Trucos Naturales, Soy Curioso, Bioguia, El Español, Mendoza post, OMS