Hello Kitty y sus amigos conquistarán el cine en 2028

-

La película promete conquistar a niños y adultos por igual.

Después de varios años de desarrollo y preproducción, Warner Bros y New Line Cinema confirman la llegada del adorable personaje al cine.

"¡Hola, Hollywood! Hello Kitty: la película llegará a los cines el 21 de julio de 2028", escribió Warner en una reciente publicación.

Warner Bros y New Line confirmaron el esperado proyecto. (Foto: X)

La cinta marca el debut de Hello Kitty y sus amigos, quienes se embarcarán en una aventura cinematográfica que atraerá a todo público.

Leo Matsuda es el director, mientras que Dana Fox, conocida por su trabajo en Wicked, escribió el borrador más reciente del guión.

Hello Kitty nació en 1974 de la mano de Yuko Shimizu. (Foto: X)

Creadora

Hace más de 50 años, Yuko Shimizu agarró una pluma y papel para poner a volar su imaginación, sin esperarse que crearía a uno de los personajes más lucrativos de Japón: Hello Kitty, de la mano de Sanrio, quien le dio la estética "kawaii" (tierno o bonito).

La estética kawaii será parte esencial de la producción. (Foto: X)

Se acerca el aniversario

La empresa japonesa Sanrio celebrará el 1 de noviembre los 51 años de Hello Kitty, el personaje que rivaliza con grandes figuras como Mickey Mouse en la venta masiva de productos con su imagen.

Sabías que...

Hello Kitty no es un gato, sino una niña de Londres, según Sanrio, la empresa creadora.

Peluches, ropa y accesorios mantienen viva la magia de Hello Kitty. (Foto: X)

Productos de Hello Kitty

Peluches

Figuras

Muñecas articuladas

Sets de juego

Rompecabezas

Juegos de mesa

Llaveros y colgantes

Camisas

Suéteres

Pijamas

Gorras

Guantes

Calcetas

Zapatos

Sandalias

Bolsos

Mochilas

Relojes

Collares

Pulseras

Lentes