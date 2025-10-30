Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hello Kitty y sus amigos conquistarán el cine en 2028

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
30 de octubre de 2025, 10:02
Hello Kitty llegará por primera vez a los cines en 2028. (Foto: X)

Hello Kitty llegará por primera vez a los cines en 2028. (Foto: X)

La película promete conquistar a niños y adultos por igual.

LEE: Hello Kitty celebra sus 50 años de existencia

Después de varios años de desarrollo y preproducción, Warner Bros y New Line Cinema confirman la llegada del adorable personaje al cine.

"¡Hola, Hollywood! Hello Kitty: la película llegará a los cines el 21 de julio de 2028", escribió Warner en una reciente publicación.

Warner Bros y New Line confirmaron el esperado proyecto. (Foto: X)
Warner Bros y New Line confirmaron el esperado proyecto. (Foto: X)

La cinta marca el debut de Hello Kitty y sus amigos, quienes se embarcarán en una aventura cinematográfica que atraerá a todo público.

Leo Matsuda es el director, mientras que Dana Fox, conocida por su trabajo en Wicked, escribió el borrador más reciente del guión.

Hello Kitty nació en 1974 de la mano de Yuko Shimizu. (Foto: X)
Hello Kitty nació en 1974 de la mano de Yuko Shimizu. (Foto: X)

Creadora

Hace más de 50 años, Yuko Shimizu agarró una pluma y papel para poner a volar su imaginación, sin esperarse que crearía a uno de los personajes más lucrativos de Japón: Hello Kitty, de la mano de Sanrio, quien le dio la estética "kawaii" (tierno o bonito).

DESCUBRE: "Cordillera de fuego" la quinta película de Jayro Bustamante

La estética kawaii será parte esencial de la producción. (Foto: X)
La estética kawaii será parte esencial de la producción. (Foto: X)

Se acerca el aniversario

La empresa japonesa Sanrio celebrará el 1 de noviembre los 51 años de Hello Kitty, el personaje que rivaliza con grandes figuras como Mickey Mouse en la venta masiva de productos con su imagen.

Sabías que...

Hello Kitty no es un gato, sino una niña de Londres, según Sanrio, la empresa creadora.

Peluches, ropa y accesorios mantienen viva la magia de Hello Kitty. (Foto: X)
Peluches, ropa y accesorios mantienen viva la magia de Hello Kitty. (Foto: X)

Productos de Hello Kitty

  • Peluches
  • Figuras
  • Muñecas articuladas
  • Sets de juego
  • Rompecabezas
  • Juegos de mesa
  • Llaveros y colgantes
  • Camisas
  • Suéteres
  • Pijamas
  • Gorras
  • Guantes
  • Calcetas
  • Zapatos
  • Sandalias
  • Bolsos
  • Mochilas
  • Relojes
  • Collares
  • Pulseras
  • Lentes

@hellokitty Get Unready with Hello Kitty Follow Hello Kitty’s nighttime routine on the #HelloKittyandFriends YouTube channel! Link in bio. #hellokitty #asmr ♬ original sound - hellokitty

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar