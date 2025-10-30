Hello Kitty y sus amigos conquistarán el cine en 2028

La película promete conquistar a niños y adultos por igual.
Después de varios años de desarrollo y preproducción, Warner Bros y New Line Cinema confirman la llegada del adorable personaje al cine.
"¡Hola, Hollywood! Hello Kitty: la película llegará a los cines el 21 de julio de 2028", escribió Warner en una reciente publicación.
La cinta marca el debut de Hello Kitty y sus amigos, quienes se embarcarán en una aventura cinematográfica que atraerá a todo público.
Leo Matsuda es el director, mientras que Dana Fox, conocida por su trabajo en Wicked, escribió el borrador más reciente del guión.
Creadora
Hace más de 50 años, Yuko Shimizu agarró una pluma y papel para poner a volar su imaginación, sin esperarse que crearía a uno de los personajes más lucrativos de Japón: Hello Kitty, de la mano de Sanrio, quien le dio la estética "kawaii" (tierno o bonito).
Se acerca el aniversario
La empresa japonesa Sanrio celebrará el 1 de noviembre los 51 años de Hello Kitty, el personaje que rivaliza con grandes figuras como Mickey Mouse en la venta masiva de productos con su imagen.
Sabías que...
Hello Kitty no es un gato, sino una niña de Londres, según Sanrio, la empresa creadora.
