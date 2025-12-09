Con Mbappé en duda, Real Madrid necesita brillar ante el City en Champions

-

La suerte parece echada en la Casa Blanca: sin los resultados esperados, Xabi Alonso se juega buena parte de su futuro en el Real Madrid el miércoles (2:00 p.m.) contra el Manchester City de su "maestro" Pep Guardiola.

A pesar de una buena trayectoria en la competición continental, quinto con 14 puntos (cuatro triunfos y una derrota), el preparador vasco se encuentra en el alambre tras cosechar solo un triunfo en los últimos cinco encuentros en LaLiga.

En el último, el cuadro madridista cayó el domingo ante el Celta de Vigo (2-0) en el Bernabéu, tras una victoria y tres empates seguidos como visitante, lo que provocó que perdiera el liderato en favor del Barsa.

Pero, no solo los resultados no acompañan, tampoco el juego, que se sustenta gracias a la temporada de Kylian Mbappé.

¡Último entrenamiento antes de recibir al @ManCityES!

INSIDE TRAINING - RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 9, 2025

En duda

El atacante francés, que no se entrenó este martes por una fractura en el dedo anular de su mano izquierda y molestias en una pierna, ha marcado 25 goles en 21 partidos. Sin Kylian, todo se podría complicar para los merengues.

Además de la falta de química en el vestuario, el Madrid sufre una plaga de lesiones, sobre todo en defensa. La última fue la de Éder Militao. El brasileño sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará cuatro meses fuera.

Su baja ante el City se une a la de Huijsen, Carvajal, Mendy y Arnold en defensa, con lo que el Real Madrid apenas cuenta con defensas para tratar de frenar a Erling Haaland, autor esta temporada de 20 tantos en 20 partidos.