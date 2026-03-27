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Disputa por terreno: capturan a hermanos acusados de agredir a mujer

  • Por Maria Fernanda Gallo
27 de marzo de 2026, 12:21
La mujer resulto herida por ambos hombres. (Foto: Shutterstock)

La mujer resulto herida por ambos hombres. (Foto: Shutterstock)

Según la investigación, los hechos ocurrieron en febrero recién pasado. 

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en HuehuetenangoCésar "N", de 46 años y Elmer "N", de 51 años, ambos son sindicados por el delito de violencia contra la mujer.

Los detenidos, quienes son hermanos, fueron capturados tras agredir a una mujer en febrero de 2026, durante una disputa por terrenos. 

Además de la detención, se emitió una orden de alejamiento a favor de la víctima, indicaron las autoridades. 

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