Disputa por terreno: capturan a hermanos acusados de agredir a mujer

Según la investigación, los hechos ocurrieron en febrero recién pasado.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en Huehuetenango a César "N", de 46 años y Elmer "N", de 51 años, ambos son sindicados por el delito de violencia contra la mujer.
Los detenidos, quienes son hermanos, fueron capturados tras agredir a una mujer en febrero de 2026, durante una disputa por terrenos.
Además de la detención, se emitió una orden de alejamiento a favor de la víctima, indicaron las autoridades.