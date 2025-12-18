Vehículo vuelca en bajada de Las Cañas, ruta a Antigua Guatemala

Este accidente ha generado tránsito lento en el sector.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 18 de diciembre en el kilómetro 38 en la conocida bajada de Las Cañas, ruta que conduce hacia Antigua Guatemala.
Por motivos que se desconocen, el conductor del automóvil perdió el control y el vehículo quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar para brindar asistencia, sin embargo no se reportaron personas heridas.
El automotor sufrió varios daños, por lo que también se está a la espera de que sea retirado para habilitar el paso.
Este accidente ha provocado que se genere tránsito lento en el sector, sumado a las lluvias que se han registrado en el territorio nacional.