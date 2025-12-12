Estas son las hipótesis del Mingob sobre los ataques en la frontera con México

-

Autoridades del Mingob y Defensa expusieron las primeras evaluaciones sobre el enfrentamiento armado ocurrido en La Mesilla, Huehuetenango, un hecho que dejó varios fallecidos y heridos, además de equipo táctico incautado.

Autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Ministerio de la Defensa (Mindef) fueron citadas al Congreso para detallar las primeras evaluaciones sobre el enfrentamiento armado ocurrido en La Mesilla, Huehuetenango, un hecho que dejó varias personas fallecidas, heridos entre las fuerzas de seguridad y equipo táctico incautado, y que expuso vacíos de información y coordinación institucional.

Inconsistencias

Durante la citación, los representantes del Mingob informaron que cuentan con un registro preliminar de seis personas fallecidas, todas presuntamente vinculadas a estructuras dedicadas al narcotráfico. No obstante, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reportó ocho fallecidos, de los cuales seis permanecen sin identificar y dos ya fueron identificados.

El Mindef, por su parte, únicamente tiene reportado un fallecido en sus registros iniciales. Las diferencias entre las cifras generaron cuestionamientos sobre la precisión de la información recabada hasta ahora.

Por su parte el diputado José Chic señaló que la falta de datos unificados sobre el número de fallecidos genera preocupación y evidencia vacíos en los procesos de verificación institucional.

Equipo incautado

Las autoridades confirmaron la incautación de cuatro drones, municiones de distintos calibres y otros equipos utilizados por los atacantes, además de la captura de varias personas presuntamente involucradas en los hechos. En cuanto al personal de seguridad, el Mindef registró tres heridos; dos elementos de tropa y un oficial subalterno.

Pese a que Gobernación cuenta con drones y equipos propios de monitoreo, se mencionó en la reunió que estos no fueron utilizados en los operativos recientes. Durante la citación se cuestionó que las instituciones encargadas de la seguridad no hubieran anticipado la posibilidad de ataques adicionales, tomando en cuenta que el caso está relacionado con actividades de narcotráfico, portación de armas y posesión de armamento de uso exclusivo militar.

Inteligencia militar

El Ejército indicó que el análisis de inteligencia militar está en curso, aunque aclaró que los reportes generados no son públicos. La institución señaló que mantiene comunicación operativa con autoridades mexicanas en la frontera y con el comandante fronterizo destacado en la zona.

Sin embargo, se reconoció que México ya cuenta con registros consolidados y un despliegue de fuerzas de tarea, mientras Guatemala aún no ha presentado un informe técnico unificado sobre lo ocurrido, lo que fue objeto de observaciones durante la citación.

Incremento de patrullajes

En el plano operativo, las autoridades explicaron que, tras el enfrentamiento, se incrementaron los patrullajes en áreas identificadas como rutas utilizadas por estructuras vinculadas al narcotráfico, especialmente en sectores donde los grupos criminales se desplazan a pie. El objetivo es aumentar la presencia de cinco a diez patrullajes diarios, aunque esto depende de la disponibilidad de personal, mencionó el viceministro de la defensa German Molina.

Se reiteró que la extensión de más de 900 kilómetros de frontera con México dificulta cubrir todos los puntos ciegos, lo que limita la capacidad de anticipar incursiones de estructuras criminales.

El Viceministerio de Gobernación indicó que, aunque la medida de un estado de exepción es una posibilidad, se buscará agotar los mecanismos disponibles antes de recurrir a ella. (Foto: Archivo/Soy502)

Primera hipótesis

Las autoridades abordaron una de las principales hipótesis relacionadas con el hecho; la posible vinculación entre cárteles de droga en México y estructuras criminales en Guatemala, entre el cártel de Sinaloa y Chiapas Guatemala, que habrían intentado asesinar a dos líderes locales con el fin de sustituirlos por otros que respondieran a sus intereses.

Gobernación señaló que esta línea de investigación se encuentra abierta, aunque reconoció la ausencia de una estrategia de inteligencia consolidada para hacer frente al fenómeno.

Molina reiteró que en Guatemala no operan cárteles como estructuras propiamente establecidas, sino grupos vinculados al narcotráfico que mantienen conexiones con redes transnacionales.

Posible estado de excepción

Estuardo Solórzano, viceministro de Gobernación, mencionó que, ante la complejidad del escenario, un estado de excepción es una posibilidad, pero que se buscará agotar los mecanismos existentes antes de recurrir a ella.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer los destacamentos militares en áreas vulnerables al narcotráfico y revisar protocolos internos para evitar fugas de información dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente tras constatar que los grupos criminales involucrados contaban con drones de última generación y armamento superior al que utiliza la Policía Nacional Civil.

Observaciones legislativas

Durante la citación se recordó que, según información preliminar, los recientes ingresos de grupos armados desde México ocurrieron en cinco puntos fronterizos; cuatro en Huehuetenango y uno en San Marcos.

También se destacó que en México es frecuente la aparición de narcomensajes, pero que en esta ocasión los señalamientos habrían incluido a personas del lado guatemalteco, lo que fue presentado como un indicio de escalamiento en la conflictividad fronteriza y un riesgo para la población.

Chic instó a las instituciones de justicia a revisar los procesos de investigación, especialmente cuando personas capturadas con arsenal de alto poder enfrentan cargos únicamente por portación ilegal de armas. Además, se consideró necesario fortalecer la coordinación entre el Ministerio Público, el Organismo Judicial y las fuerzas de seguridad para garantizar una respuesta más efectiva en zonas de alta incidencia criminal.

Próximas acciones

Tras la citación, las autoridades deberán presentar un informe técnico detallado sobre lo ocurrido en La Mesilla, con el fin de reconstruir los hechos, establecer responsabilidades y definir nuevas acciones de control en la frontera.

Asimismo, se destacó que la reciente visita de representantes de la DEA podría contribuir a fortalecer la operatividad y la capacidad de respuesta del Estado frente a las estructuras vinculadas al narcotráfico.

