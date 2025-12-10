Administrador de la DEA visita Guatemala y se reúne con presidente Arévalo

-

El presidente de Guatemala destacó que la colaboración con la DEA está produciendo buenos resultados.

El titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, llegó a Guatemala y sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo.

Según el mandatario, esta visita es una muestra de la absoluta cooperación que existe entre ambos países en el combate al narcotráfico y a las redes criminales y terroristas, para la protección de los pueblos.

"Hoy reafirmamos la estrecha cooperación entre Guatemala y Estados Unidos. Una cooperación que nos coloca como importantes socios estratégicos y que nos permite avanzar en la batalla contra el narcotráfico", dijo Arévalo.

Por su parte, el administrador Cole reconoció el liderazgo regional de Guatemala al suscribir el Artículo 54 para regular los precursores químicos.

"En nombre del presidente Trump, agradezco al presidente Arévalo y a nuestros socios de seguridad por hacer posibles estos resultados. Juntos, estamos protegiendo nuestras fronteras y perseguiremos agresivamente a los narcotraficantes y a sus colaboradores que amenazan a nuestras comunidades", reiteró Cole.

Este es el mensaje completo:

Cabe mencionar que el pasado martes, el Gobierno de Guatemala entregó a la DEA a tres narcotraficantes con orden de extradición que fueron capturados este año.

El colombiano Víctor Hugo Moreno, alias Chispa, y los guatemaltecos Pedro Ángel Ortiz, alias Guerrillero, y Esdras Gamaliel Carbajal, alias Keka.