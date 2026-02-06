MP, CC y CSJ: La incesante carrera de Porras para postularse a puestos judiciales

-

Consuelo Porras, previo a ser electa como Fiscal General y Jefe del MP, participó en otros procesos de postulación, entre estos, para ser magistrada de la Corte de Apelaciones, CSJ y CC.

OTRAS NOTICIAS: Consuelo Porras busca ser magistrada de la CC en representación de la Usac

A tres meses de que sea sustituida como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras no sólo presentó su expediente para participar en el proceso de elección de Magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), sino también vuelve a las andadas que inició en el 2009 en los procesos de postulación.

Como era de esperarse, Porras empezó su postulación en los procesos de selección de candidatos a Magistrados de Corte de Apelaciones (CA) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, aunque su nombre figuró con las mejores notas, según la tabla de gradación, en la nómina remitida al Congreso de la República, no alcanzó el voto favorable del pleno de diputados.

Pero su camino a algún cargo público no quedó allí. En el 2014 volvió a postularse a las magistraturas de Corte de Apelaciones y CSJ, siendo este el año en el que, no sólo logró colocarse en la lista de candidatos remitida al Congreso de la República, sino fue electa como magistrada, siendo designada como suplente en la Sala de Corte de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia para un período de cuatro años.

Consuelo Porras, ofrece conferencia de prensa como Fiscal General y Jefe del MP. (Archivo/Soy502)

Sin embargo, en el 2016, a medio período, su gestión fue interrumpida, pues presentó su expediente en el proceso de postulación para Magistrados de la CC, promovida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siendo electa como a la magistratura suplente, junto al abogado Neftalí Aldana, como magistrado titular.

En el 2018, nuevamente participó en el proceso de nominación de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP, siendo electa en la lista que fuera remitida al entonces presidente de la República, Jimmy Morales, quien la eligió para su primer período al frente del órgano de la investigación penal.

Entrevista con el presidente Jimmy Morales, cuando Consuelo Porras se postuló para fiscal general en 2018. (Foto: Archivo/Soy502)

Con ello, fue sustituida en el 2018 en la CC por el magistrado suplente Jorge Rolando Rosales Mirón quien terminó el período 2016-2021, como suplente.

Posteriormente, en el 2022, volvió a participar en el proceso de postulación, en búsqueda de un segundo período. Al final, luego de una votación que tardó varios días, en comparación a los procesos anteriores del 2010, 2014 y 2016, Porras integró la nómina enviada al presidente Alejandro Giammattei, quien decidió dejarla en el cargo por cuatro años más.

Entrevista de Consuelo Porras con el expresidente Alejandro Giammattei, cuando buscaba mantener el puesto de fiscal general en 2022. (Foto: Archivo/Soy502)

Señalamientos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluyó a la fiscal general en la llamada Lista Engel, mientras que en el 2024 el Consejo de la Unión Europea también la sancionó junto al juez Fredy Orellana y otros fiscales, restringiendo la entrada y tránsito por sus estados miembros.