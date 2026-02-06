Consuelo Porras busca ser magistrada de la CC en representación de la Usac

-

La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, se postuló oficialmente como magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

OTRAS NOTICIAS: Consuelo Porras analiza postularse como magistrada de la CC

A primera hora de este viernes 6 de febrero, Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público (MP), llegó a la Universidad de San Carlos de Guatemala, (Usac), para presentar ante el Consejo Superior Universitario (CSU) su expediente como aspirante a magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según informó, se postuló como magistrada titular y suplente. Al consultarle qué le motivó a buscar otro cargo, aseguró que es "seguir contribuyendo al país".

"Fíjese que la motivación como profesional del derecho es la correcta aplicación de la ley en nuestro país en beneficio de la población guatemalteca. En orden de un país está reflejado por la aplicación correcta y debida y oportuna de las leyes. Y en este sentido, es la máxima motivación en mi persona de contribuir como siempre lo he realizado a lo largo del tiempo que tengo de ejercicio profesional, a servirle a mi país en una forma transparente, honrada y fundamentalmente profesional", aseguró la jefa del MP.

Consuelo Porras al presentar su expediente como aspirante a magistrada de la CC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Porras dijo que se postulaba por el CSU ya que lleva más de 25 años de ejercer la docencia universitaria en la Usac. Además, dijo que no es un intento de buscar inmunidad.

"Yo creo que los comentarios, como le decía acá, al respetable compañero, siempre tienen esa tendencia de no ser positivos. Los comentarios en la vida, y tenemos que aprender como ciudadanos guatemaltecos, honestos y responsables, a que siempre tenemos que decir la verdad y actuar con la verdad. Yo creo que eso es lo que está haciendo mucha falta en Guatemala, los valores, los principios. Yo no estimaría realmente que estén buscando la continuidad", manifestó.

Por último, dijo que analizará postularse también por el Congreso de la República o en el Organismo Judicial.