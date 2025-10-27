Historias de fans que viajarán para ver la residencia de Arjona

-

La música de Ricardo Arjona no tiene fronteras y son muchos los seguidores del mundo que se darán cita en Guatemala para su residencia.

Este viernes 31 de octubre arranca Lo que el Seco no dijo, y estas son algunas historias de fans latinoamericanos que viajarán a nuestro país para verlo.

Andreína Arias es fan del cantante desde hace 3 décadas. (Foto: cortesía)

Andreína Arias

La costarricense se confiesa con la emoción "a mil" y "grandes expectativas" por esta serie de shows en "Guatelinda", como llama a nuestro país.

Andreína es fan de Arjona desde hace más de 3 décadas y la presidenta de su club de fans en Costa Rica. En total ha visto al cantautor en concierto en 32 ocasiones, y para esta gira también tiene boletos para shows en Miami y Nueva York.

Montserrat Ponce espera disfrutar de cada letra que la hace vibrar, reír y llorar. (Foto: cortesía)

Montserrat Ponce

Fan de Arjona desde los 9 años, Montserrat lo ha visto en varias ciudades de su natal México, además de Paraguay, Argentina y Guate.

"Cada lugar que Ricardo pisa es una auténtica locura. Estoy emocionada, porque será en un teatro y esto hará que el concierto sea algo íntimo, con mayor cercanía con su público", asegura. Para Monse, verlo en Guatemala es un encuentro con las raíces del cantautor.

Para Elvio es muy especial regresar al país. (Foto: cortesía)

Elvio Ayala

El paraguayo estuvo en nuestro país para la despedida de Circo Soledad, y juró volver. "Cumplir esa promesa tiene un significado enorme", asegura.

Aunque ha visto a Arjona en varias ciudades, dice que nada se comparará a la emoción de verlo regresar a los escenarios en su tierra y rodeado de su gente. "Lo que el seco no dijo se siente como una declaración de vida, de arte y de amor por lo que hace", afirma Elvio. Para él, Arjona no solo es un artista, sino una parte de su historia, concluye.

Luisa también es presidenta del club de fans de Arjona en Ecuador, país donde reside. (Foto: cortesía)

Luisa Mata

La venezolana ha visto al músico en 62 conciertos en 10 países, pero asegura que Guatemala siempre es un placer. Luisa ya estuvo en el país para un show de 2015 y tuvo la oportunidad de visitar la calle que lleva su nombre y la casa donde vivió. "Me sentía en el Disney arjoneano", expresa.

Esta vez le emociona verlo en el ambiente "íntimo" del teatro y reencontrarse con fans de diferentes países. "Son esas personas que Ricardo me ha regalado", concluye.

Dulce asegura que Arjona siempre supera sus expectativas. (Foto: cortesía)

Dulce García

"Ver a Ricardo Arjona en su país es una experiencia que todo buen fan merece vivir", asegura Dulce García. A pocos días del inicio de la residencia, esta fan mexicana se confiesa tan emocionada como la primera vez.

"Me encanta ver a tantos amigos que he hecho gracias a su música", expresa. Sobre el show, García asegura que no tiene expectativas, pues el artista siempre las supera y la deja con ganas de verlo una y otra vez.