¿Protección divina? Histórica iglesia queda intacta tras incendios en Hawaii

-

Iglesia católica sigue en pie en medio de los devastadores incendios en Hawaii.

Los incendios en Maui iniciaron durante la noche del 8 de agosto, dejando cientos de desaparecidos y damnificados. La magnitud del desastre es tan inmensa, que el fuego quemó barrios enteros y varios edificios quedaron en cenizas.

Sin embargo, la iglesia católica Maria Lanakila logró quedar intacta, aunque los devastadores incendios forestales arrasaron la isla hawaiana de Maui.

Fundada en 1846, la histórica iglesia, situada en la ciudad de Lahaina, sobrevivió al de fuego que se ha vivido en los últimos días.

| Todo alrededor fue destruido por los incendios que arrasaron Maui, Hawái, pero solo esta iglesia quedó intacta. ⛪️ pic.twitter.com/vlkHTgKDlk — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 13, 2023

"Básicamente, lo que sabemos es el hecho de que todo el pueblo de Lahaina ha sido consumido por el fuego. Todo se ha ido. La iglesia Maria Lanakila sigue en pie, al igual que la rectoría", comentó el monseñor Terrence Watanabe, en el portal católico The Pillar.

Maria Lanakila Church in Lahaina is still standing Her name means ‘Our Lady of Victory’

Lahaina’s beacon of hope pic.twitter.com/twwzRN3GFJ — Cheryl Lei (@808CherylLei) August 11, 2023

Amid the awful devastation in Lahaina, is it just my wishful thinking that Maria Lanakila (“Victorious Lady”) #Catholic Church appears to stay standing? Prayers and love to all in Maui. pic.twitter.com/4g8qdUv0HI — D.J. Dixon (@DJDixon1010) August 10, 2023

Aunque la iglesia parece no estar en peligro de momento, las autoridades señalan que los incendios persisten en la región.

El saldo de víctimas fatales de los incendios en Hawái, los más mortíferos en más de un siglo en Estados Unidos, alcanza las 93 personas y según las autoridades podría aumentar, en medio de duras críticas a la gestión de la crisis por parte de las autoridades.

Lahaina, un pueblo de más de 12,000 habitantes que en el pasado fue la capital del reino de Hawái, quedó en ruinas y sus tiendas, hoteles, viviendas y restaurantes quedaron reducidos a cenizas.