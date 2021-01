Este es el primer equipo que intenta fichar a Messi

Este viernes 1 de enero de 2021, Lionel Messi quedó habilitado para negociar libremente con cualquier club de fútbol del mundo, debido a que su contrato con el Barcelona termina el 30 de junio de este año.

Varios clubes comenzaron a frotarse las manos imaginándose al delantero argentino defendiendo sus colores oficialmente.

Ese fue el caso del Spartak de Moscú, uno de los clubes rusos más importantes, que intentó seducir a Messi con una inusual propuesta que ni siquiera llegó a concretarse.

Leo Messi is now free to negotiate a summer transfer with foreign clubs after entering the final six months of his Barcelona contract pic.twitter.com/l3W2adZyi6 — B/R Football (@brfootball) January 1, 2021

Los mensajes

El Spartak apenas vio un montaje de B/R Football en Twitter anunciando la noticia, el Community Manager del club ruso le mandó un mensaje a la cuenta de Instagram oficial del argentino.

"Hi, Leo!", llegó a escribir, a lo que el astro les contestó, tajante, "no".

Pain. https://t.co/C0NZW0O4El pic.twitter.com/pNJmUbrXrT — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 2, 2021

Por supuesto, no podemos constatar que sea real o un montaje, pero de lo que estamos seguros es de que el CM del club logró su cometido: publicó la captura en Twitter, detallando el "dolor" sufrido tras la respuesta negativa y se convirtió en un suceso viral en instantes.

* Con datos de Cadena Ser