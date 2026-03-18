Envían a juicio a presuntos secuestradores de José Andrés Contreras

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Tres personas fueron enviadas a juicio por el secuestro de José Andrés Contreras, un joven de 20 años.

Randy Adán Chacón Orellana, Andrea Gabriela González Mena y Raúl Eduardo Díaz Flores, fueron enviados a juicio acusados del delito de plagio o secuestro, en agravio del joven José Andrés Contreras Santizo.

La audiencia de etapa intermedia se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco.

Según la investigación, el 3 de junio de 2025, los tres sindicados, interceptaron a la víctima en un sector de la zona 11, lo despojaron de su vehículo y otras pertenencias.

Posteriormente, se lo llevaron por la fuerza a un inmueble que es utilizado para la distribución y venta de droga, ubicado en Mixco. Se cree que ahí lo retuvieron contra su voluntad y dieron muerte. Aunque hasta ahora no ha sido ubicado el cuerpo de la víctima.

La investigación también arrojó que el móvil del crimen está relacionado con la venta de drogas en el área de Mixco.

La desaparición

De acuerdo con un familiar del joven, el 3 de junio de 2025, a las 10:00 horas fue la última vez que tuvieron comunicación con él. Indicó que iría al gimnasio, salió de un condominio ubicado en Condado El Naranjo, pero ya no regresó.

Al momento de su desaparición conducía un vehículo sedán de color azul modelo 2021, con placas de circulación P717-JNP.

La familia interpuso la denuncia y desde el 4 de junio inició su búsqueda, la cual continúa. El joven tiene cabello de color café claro, ojos verdes y tez blanca.