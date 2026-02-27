¡Ligado a proceso! El caso del hombre acusado de asesinar a su hijo en Mixco

-

Un hombre acusado de matar a su hijo en Mixco, quedó ligado a proceso penal por el delito de parricidio.

En la audiencia de primera declaración realizada el 26 de febrero, Joel Antonio González Gutiérrez, de 63 años, quedó ligado a proceso penal por el delito de parricidio.

Según la acusación de la Fiscalía Municipal de Mixco, González Gutiérrez habría participado en el ataque armado en contra de su hijo Oliver Geovanni González Pineda, de 38 años, quien falleció a causa de las heridas provocadas.

El Juez de Primera Instancia Penal de turno resolvió enviarlo a prisión preventiva y programar la entrega del acto conclusivo para mayo próximo.

Los hechos

El 21 de febrero se reportó un ataque armado en el interior de la colonia Villa Flor, en la zona 6 de Mixco, en donde vivía la víctima y el acusado.

El hecho se registró durante la madrugada, los bomberos Municipales atendieron la emergencia, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.

La investigación inició y cinco días después se ejecutó la captura del sindicado. Según la investigación, hace algunos años la víctima fue secuestrada y liberada tras negociaciones que realizó González Gutiérrez, quien pagó un rescate de Q700 mil.

Tras esto, González Pineda se comprometió a pagar lo entregado por su liberación, para ello viajó hacia Estados Unidos y así poder cancelar la deuda, pero esto no sucedió.

Luego de varios años, la víctima volvió al país, ya siendo dueño de varios inmuebles que puso en alquiler

De esa cuenta, vendió uno de sus inmuebles localizado en ciudad San Cristóbal en Q300 mil. El sindicado se enteró y decidió cobrarle la cantidad prometida, pero González Pineda se negó a hacerlo.