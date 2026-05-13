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Hombres armados ingresan a condominio amenazando a guardia de seguridad

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
13 de mayo de 2026, 12:15
Los ahora detenidos portaban armas sin licencia. (Foto: Shutterstock)

Los ahora detenidos portaban armas sin licencia. (Foto: Shutterstock)

Los hombres fueron localizados bebiendo dentro de un auto.

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Durante recorridos de seguridad ciudadana, agentes de la Policía Nacional Civil acudieron a verificar posibles amenazas con arma de fuego al agente de seguridad privada de la garita del Sector 2, Villa Hermosa 1.

El guardia manifestó que dos personas a bordo de un picop ingresaron a la fuerza, apuntándole con armas.

Al realizarse un recorrido dentro del condominio, se localizó a los detenidos sentados en los asientos delanteros del vehículo, consumiendo bebidas alcohólicas.

(Foto: Jorge Senté/colaborador)
(Foto: Jorge Senté/colaborador)

Al solicitarles que descendieran para registro, Joshua Alexander Cortez Monge y Yovanny Antonio Amaya portaban armas sin el permiso correspondiente.

(Foto: Jorge Senté/colaborador)
(Foto: Jorge Senté/colaborador)

El guardia de seguridad identificó a los detenidos, quienes serán puestos a disposición del juzgado correspondiente.

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