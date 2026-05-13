Hombres armados ingresan a condominio amenazando a guardia de seguridad

Los hombres fueron localizados bebiendo dentro de un auto.
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Durante recorridos de seguridad ciudadana, agentes de la Policía Nacional Civil acudieron a verificar posibles amenazas con arma de fuego al agente de seguridad privada de la garita del Sector 2, Villa Hermosa 1.
El guardia manifestó que dos personas a bordo de un picop ingresaron a la fuerza, apuntándole con armas.
Al realizarse un recorrido dentro del condominio, se localizó a los detenidos sentados en los asientos delanteros del vehículo, consumiendo bebidas alcohólicas.
Al solicitarles que descendieran para registro, Joshua Alexander Cortez Monge y Yovanny Antonio Amaya portaban armas sin el permiso correspondiente.
El guardia de seguridad identificó a los detenidos, quienes serán puestos a disposición del juzgado correspondiente.