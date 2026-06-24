EEUU: Ofrecía tatuajes gratis por redes sociales para atraer a menores y abusarlas

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Andrew Wilkinson enfrenta una acusación federal de 10 cargos por atraer a tres adolescentes con promesas de tatuajes gratis a través de redes sociales y posteriormente abusar de ellas en El Bronx.

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Un hombre identificado por las autoridades como Andrew Wilkinson, de 36 años de edad, enfrenta una acusación federal de 10 cargos por atraer a tres adolescentes a su apartamento con promesas de tatuajes gratis, drogarlas y agredirlas sexualmente.

Según las investigaciones preliminares del caso, se conoce que el instrumento que usó para captarlas fue una cuenta de Instagram con el nombre @tattzbysteppa, donde promocionaba un servicio de tatuajes sin licencia.

Wilkinson operaba un negocio de tatuajes clandestino y sin habilitación desde su apartamento en El Bronx

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, lo señala como un "depredador en serie" que usó las redes sociales para identificar y manipular a niñas vulnerables entre diciembre de 2024 y julio de 2025.

Autoridades compartieron la fotografía del abusador para que otras posibles víctimas puedan denunciar. (Foto: NBC)

Lo que se conoce de las víctimas

La primera víctima tenía 14 años cuando él se comunicó con ella por primera vez. Durante meses, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, le envió más de 800 mensajes para convencerla de visitarlo.

El 27 de enero de 2025, cuando la joven ya había cumplido 15 años, Wilkinson la convenció de ir a su apartamento y grabó un video sexualmente explícito de ella con su teléfono celular, según el pliego de cargos del Departamento de Justicia.

En cuanto a su segunda víctima, se trata de una joven de 17 años. La forma en la que Wilkinson la convenció, fue la misma, por medio de redes sociales persuadió a la menor de viajar desde Long Island hasta El Bronx para obtener un tatuaje gratis. Una vez allí, la drogó y la agredió sexualmente, según los fiscales federales.

La tercera, fue una adolescente de 16 años y ocurrió el 23 de julio de 2025. En esta ocasión, Wilkinson le dijo a la víctima que le haría el tatuaje gratis si ganaba tres partidas de cartas.

Luego le suministró hongos alucinógenos con psilocina, metanfetamina y una bebida no identificada, por lo que la joven perdió el conocimiento y Wilkinson la violó mientras estaba inconsciente, de acuerdo con la acusación formal.

Las víctimas eran atraídas por el hombre por medio de la red social Instagram. (Foto ilustrativa: iStock)

Antecedentes y los diez cargos a los que se enfrenta

Wilkinson también conocido por el apodo "Steppa", ya acumulaba una condena estatal previa por violación y abuso sexual de una menor, lo que lo colocaba en el registro de delincuentes sexuales al momento de los nuevos ataques.

La acusación federal contra Wilkinson suma 10 cargos en total. Estos son:

1 cargo por explotación sexual de un menor — pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.

3 cargos por coerción y captación de menores para actividad sexual ilegal — mínimo de 10 años por cada uno.

3 cargos por cometer delitos graves contra menores en calidad de delincuente sexual registrado — mínimo de 10 años cada uno, a cumplir de forma consecutiva a las otras condenas.

1 cargo por distribución de sustancias controladas — pena máxima de 20 años.

1 cargo por distribución de sustancias controladas con intención de cometer violación — pena máxima de 20 años.

1 cargo por distribución de sustancias controladas a un menor — pena máxima de 40 años.

El caso quedó asignado a la jueza federal Colleen McMahon, del Distrito Sur de Nueva York. Wilkinson fue presentado ante la magistrada Ona T. Wang para su lectura de cargos.

*Con información de Infobae