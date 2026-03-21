El hombre capturado en una finca con armas ilegales

- Las autoridades informaron sobre la captura de un hombre, quien tenía varias armas de fuego de manera ilegal. Te interesa: Capturan a "Chejo" con fines de extradición, estuvo vinculado con Los Lorenzana Josué N de 31 años de edad fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando estos realizaban una inspección en una finca ubicada en Jutiapa. De acuerdo con la PNC, el hombre tenía cuatro armas de fuego de manera ilegal, entre estas una pistola con cargador, un revólver con reporte de robo, un rifle y una escopeta. Además, tenía municiones para las armas. Estas fueron las armas confiscadas. (Foto: PNC) El hombre enfrentará cargos por tenencia ilegal de arma de fuego, que sumará a los antecedentes que ya tiene. Según los registros de la PNC, ha sido sindicado de los delitos de: robo agravado, hurto agravado, lesiones graves y culposas, robo de equipo de terminal móvil y violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado en los años 2013, 2017 y 2022. Hombre capturado por la PNC. (Foto: PNC)