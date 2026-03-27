Capturan a hombre por poseer material ilícito de menores

El material ilegal era difundido por medio de un chat internacional.
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El Ministerio Público (MP) realizó allanamientos en Suchitepéquez contra una denuncia trasladada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
De acuerdo con las autoridades, a través de un chat de una mensajería instantánea personas de distintas internacionalidades accedían a fotos y videos de abuso sexual infantil.
Las líneas de investigación arrojaron que el chat era administrado por un número telefónico guatemalteco. Ante ello, se logró la captura de Bayron T. por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.
Además el MP incaitó una computadora portátil y un teléfono, de los cuales se presume era distribuido y generado este material.