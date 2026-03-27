Capturan a hombre por poseer material ilícito de menores

-

El material ilegal era difundido por medio de un chat internacional.

OTRAS NOTICIAS: Cámara de Comercio reporta pérdidas millonarias por bloqueos

El Ministerio Público (MP) realizó allanamientos en Suchitepéquez contra una denuncia trasladada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

De acuerdo con las autoridades, a través de un chat de una mensajería instantánea personas de distintas internacionalidades accedían a fotos y videos de abuso sexual infantil.

Las líneas de investigación arrojaron que el chat era administrado por un número telefónico guatemalteco. Ante ello, se logró la captura de Bayron T. por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.

Operativo contra la pornografía infantil en Suchitepéquez



La Agencia Fiscal Región Occidente de la Fiscalía contra la Trata de Personas, con sede en Quetzaltenango, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil… pic.twitter.com/QCIeLiRRLL — MP de Guatemala (@MPguatemala) March 27, 2026

Además el MP incaitó una computadora portátil y un teléfono, de los cuales se presume era distribuido y generado este material.