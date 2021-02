Un hombre había planeado vengarse de su jefe, por lo cual habría planeado comprar saliva de un paciente positivo de Covid-19.

El suceso ocurrió en Turquía, donde un empresario denunció a su exempleado, quien le confesó que había comprado los flujos del paciente con coronavirus para verterlos en una bebida del empleador como venganza, tras acusarlo de quedarse con una cantidad de dinero.

De acuerdo a diarios locales, el dueño de una venta de carros, Ibrahim Unverdi, le entregó a Ramazan Cimen, su trabajador, el dinero de la venta de algunos vehículos, para que los llevara a la oficina central.

Ramazan le dijo después que no llevó el dinero, pues se lo dio a un hombre a quien le debía y le estaba cobrando intereses.

El ex empleado sigue desaparecido al igual que el dinero de la venta de varios carros.

Unverdi denunció el robo, agregando que Ramazan no contestaba las llamadas y que se desconocía su paradero y el del dinero que había de la venta de esos automóviles.

Medios locales indicaron posteriormente que Ramazan compró saliva de un enfermo con Covid-19 por 70 dólares y que intentó colocarla en la bebida de Unversi, pero que un empleado lo alertó sobre lo sucedido.

"Esta es la primera vez que escucho de una técnica de intento de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios siempre está con los buenos", añadió Unverdi, de acuerdo a The New York Post.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del hombre que intentó asesinar a su jefe.