El hombre que distribuía droga en los bares de Antigua Guatemala

El ahora capturado fue sorprendido llevando droga en su motocicleta.
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Willian "N", de 33 años, alias "Enano", fue sorprendido llevando una gran cantidad de droga mientras conducía una motocicleta Honda, M-291BXN.
La captura se logró en la calle Real, zona 1 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), al señalado se le decomisó 10 gramos de metanfetamina, una pastilla de fentanilo, cinco gramos de tusi o 2C-B, una bolsa con marihuana y 46 "colmillos" con cocaína, con una valoración estimada en Q11, 850.
De acuerdo a las investigaciones, el ahora capturado presuntamente era el encargado de distribuir droga en discotecas en Antigua Guatemala.