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¡Se durmió! Hombre ebrio se acuesta sobre el asfalto en la Roosevelt (video)

  • Por Geber Osorio
20 de junio de 2026, 17:40
Ciudad de Guatemala
Agentes de tránsito le ofrecieron apoyo al hombre, pero este se negaba. (Foto: Captura de video)

Agentes de tránsito le ofrecieron apoyo al hombre, pero este se negaba. (Foto: Captura de video)

La imprudencia del peatón pudo provocar un trágico accidente vial.

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Un hombre que se encontraba en estado de ebriedad puso su vida en riesgo al acostarse sobre el asfalto en la calzada Roosevelt y 4a. avenida de la zona 11 capitalina, frente al mercado El Guarda.

El peatón decidió dormirse en plena carretera, en donde pudo haber sido atropellado debido a que es una ruta muy transitada en la ciudad.

De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, esta persona ya había sido retirada en una ocasión, pero volvió a regresar.

Pese a que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) le ofreció apoyo, el hombre se negaba a retirarse para evitar cualquier tipo de peligro.

Posteriormente se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) para que procediera a resguardar a esta persona.

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