¡Se durmió! Hombre ebrio se acuesta sobre el asfalto en la Roosevelt (video)

La imprudencia del peatón pudo provocar un trágico accidente vial.
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Un hombre que se encontraba en estado de ebriedad puso su vida en riesgo al acostarse sobre el asfalto en la calzada Roosevelt y 4a. avenida de la zona 11 capitalina, frente al mercado El Guarda.
El peatón decidió dormirse en plena carretera, en donde pudo haber sido atropellado debido a que es una ruta muy transitada en la ciudad.
De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, esta persona ya había sido retirada en una ocasión, pero volvió a regresar.
Pese a que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) le ofreció apoyo, el hombre se negaba a retirarse para evitar cualquier tipo de peligro.
Posteriormente se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) para que procediera a resguardar a esta persona.