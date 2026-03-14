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Hombre muere en la vía pública en carretera a El Salvador

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de marzo de 2026, 10:10
Se espera que las autoridades determinen las causas de la muerte. (Foto: Bomberos Municipales)

Se espera que las autoridades determinen las causas de la muerte. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima no presentaba señales de violencia, según informaron los Bomberos Municipales. 

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La mañana de este 14 de marzo, los Bomberos Municipales fueron alertados para que acudieran al kilómetro 13.5 de la carretera a El Salvador, en donde un hombre se desplomó en la vía pública. 

Según los socorristas, all llegar al lugar evaluaron al hombre de 53 años y le realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales. 

Las versiones preliminares apuntan a que pudo haberse tratado de problemas cardíacos, pero serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del deceso. 

El fallecido fue identificado como: Eli Jonathan Orellana. 

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