Hombre muere en la vía pública en carretera a El Salvador

La víctima no presentaba señales de violencia, según informaron los Bomberos Municipales.
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La mañana de este 14 de marzo, los Bomberos Municipales fueron alertados para que acudieran al kilómetro 13.5 de la carretera a El Salvador, en donde un hombre se desplomó en la vía pública.
Según los socorristas, all llegar al lugar evaluaron al hombre de 53 años y le realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
Las versiones preliminares apuntan a que pudo haberse tratado de problemas cardíacos, pero serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del deceso.
El fallecido fue identificado como: Eli Jonathan Orellana.