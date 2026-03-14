Hombre muere en la vía pública en carretera a El Salvador

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La víctima no presentaba señales de violencia, según informaron los Bomberos Municipales.

La mañana de este 14 de marzo, los Bomberos Municipales fueron alertados para que acudieran al kilómetro 13.5 de la carretera a El Salvador, en donde un hombre se desplomó en la vía pública.

Según los socorristas, all llegar al lugar evaluaron al hombre de 53 años y le realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Las versiones preliminares apuntan a que pudo haberse tratado de problemas cardíacos, pero serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del deceso.

Paramédicos de nuestra institución realizan maniobras para restablecer los signos vitales pero con resultados negativos, por lo que hemos solicitado la presencia de las autoridades pic.twitter.com/dxIyI5wGop — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) March 14, 2026

El fallecido fue identificado como: Eli Jonathan Orellana.