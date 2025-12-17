Un hombre es herido con arma de fuego en un comercio en San José Pinula

Un hombre resultó herido de bala en una extremidad inferior luego de que, de manera accidental, se accionara el arma de fuego de un agente de seguridad privada dentro de un negocio ubicado en el municipio de San José Pinula.

Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido, lograron estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial donde la persona lesionada fue identificada como Ángel Castillo del Cid, de 23 años.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió cuando el arma que portaba el guardia de seguridad se activó inesperadamente, provocando que el proyectil impactara a un cliente que se encontraba en el lugar.

El herido fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Voluntarios)