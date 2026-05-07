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¡Frente a una universidad! Hombre que limpiaba su auto es atacado a tiros

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
07 de mayo de 2026, 14:26
El cuerpo de la víctima quedó en el asiento del piloto. (Foto: Shutterstock)

El cuerpo de la víctima quedó en el asiento del piloto. (Foto: Shutterstock)

¿Fue un ataque directo? Sus atacantes se le acercaron para "confirmar" su identidad.

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Yolandir Villatoro Mazariegos, de 52 años, estaba limpiando el interior de su vehículo, el cual tenía frente a su casa, cuando dos sicarios en moto llegaron y lo atacaron.

El hecho ocurrió en el Proyecto San José, zona 8 de Huehuetenango, frente a una universidad privada, donde los vecinos se alarmaron al escuchar varias detonaciones de bala.

Testigos comentaron que minutos antes los asesinos, que iban en moto, hablaron con su víctima a quien le preguntaron su nombre y al confirmar su identidad le acertaron varios disparos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

En su asiento

Al observar que estaba agonizando, los presuntos responsables escaparon con ruta al centro de esta ciudad.

Vecinos se acercaron y al verlo herido alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar establecieron que la víctima ya había fallecido.

Su cuerpo quedó en el asiento del piloto.

Agentes policíacos y peritos del Ministerio Público acordonaron el área e iniciaron el levantamiento de evidencias, para dar con los responsables del crimen.

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