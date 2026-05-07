¡Frente a una universidad! Hombre que limpiaba su auto es atacado a tiros

¿Fue un ataque directo? Sus atacantes se le acercaron para "confirmar" su identidad.
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Yolandir Villatoro Mazariegos, de 52 años, estaba limpiando el interior de su vehículo, el cual tenía frente a su casa, cuando dos sicarios en moto llegaron y lo atacaron.
El hecho ocurrió en el Proyecto San José, zona 8 de Huehuetenango, frente a una universidad privada, donde los vecinos se alarmaron al escuchar varias detonaciones de bala.
Testigos comentaron que minutos antes los asesinos, que iban en moto, hablaron con su víctima a quien le preguntaron su nombre y al confirmar su identidad le acertaron varios disparos.
En su asiento
Al observar que estaba agonizando, los presuntos responsables escaparon con ruta al centro de esta ciudad.
Vecinos se acercaron y al verlo herido alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar establecieron que la víctima ya había fallecido.
Su cuerpo quedó en el asiento del piloto.
Agentes policíacos y peritos del Ministerio Público acordonaron el área e iniciaron el levantamiento de evidencias, para dar con los responsables del crimen.