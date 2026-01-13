Un hombre muere y otro resulta herido cuando talaban un árbol que les cayó encima

-

El herido fue trasladado a un centro asistencial en Mazatenango, Suchitepéquez.

Un grupo de hombres que intentaban derribar un árbol para convertirlo en leña fueron aplastados cuando de manera inesperada, se desprendió y les cayó encima, en la 8a. calle de la aldea San Rafael Tierras, en Mazatenango, Suchitepéquez, dejando como resultado una persona fallecida y una herida.

Vecinos que escucharon el estruendo salieron a corroborar lo sucedido y en el camino encontraron a un hombre herido que fue identificado como Mario Ambrocio, de 60 años, quien pidió auxilio a los residentes y fue trasladado en un vehículo particular a un centro asistencial privado en Mazatenango.

(Foto: Surama Rodas/colaboradora)

Luego de ayudar al lesionado, los locales decidieron acudir al lugar del hecho, donde encontraron el cuerpo de un hombre, quien fue reconocido como Antonio Pérez de la Cruz, de 64 años, quien ya no contaba signos vitales cuando fue encontrado.

Familiares de la víctima, se extrañaron de lo sucedido pues de la Cruz laboraba como albañil y no realizaba este tipo de trabajo, por lo que creen que posiblemente una persona de ese terreno les pidió ayuda y decidieron apoyar para cortar el árbol y luego sacar leña del mismo.

(Foto: Surama Rodas/colaboradora)

La Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar e iniciaron las averiguaciones correspondientes debido que en lugar del hecho no se localizó motosierra, lazos o alguna herramienta para realizar este tipo de trabajo, lo que resulta sospechoso para las autoridades.