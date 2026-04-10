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¡Capturado otra vez! Hombre agredía a su pareja e hijos cuando fue sorprendido

  • Por Reychel Méndez
10 de abril de 2026, 13:08
El hombre fue sorprendido mientras golpeaba a su cónyuge. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hombre fue sorprendido mientras golpeaba a su cónyuge. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Bajo efectos de licor, un hombre agredía a su pareja e hijos y fue sorprendido por la policía.

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Agentes de la Policía Nacional Civil intervinieron una agresión de un hombre hacia su pareja y dos menores de edad, tras neutralizarlo fue capturado y las víctimas trasladados a un centro asistencial.

Se trata de Elfego José Arturo Mérida de 34 años, quien fue aprehendido en el Cantón Vista Hermosa zona 5 del municipio de ChiantlaHuehuetenango, cuando bajo efectos de licor agredía a una mujer 34 años y a sus dos hijos menores de 4 y 1 año.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

La mujer presentaba varios golpes contusos en el rostro y diferentes partes del cuerpo, además los menores también fueron trasladados inmediatamente a bordo de la unidad policial hacia el Hospital Regional de Huehuetenango.

Según diagnóstico médico, la víctima del detenido presentaba trauma facial, específicamente en el lado derecho, mientras que los menores, maltrato Infantil y no ameritaron quedar internados.

Esta no es la primera vez que detienen al agresor, ya que cuenta con un antecedente por falta contra las buenas costumbres en el año 2022.

El hombre fue sorprendido agrediendo a su familia. (Foto: PNC)
El hombre fue sorprendido agrediendo a su familia. (Foto: PNC)

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