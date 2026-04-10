¡Capturado otra vez! Hombre agredía a su pareja e hijos cuando fue sorprendido

Bajo efectos de licor, un hombre agredía a su pareja e hijos y fue sorprendido por la policía.
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Agentes de la Policía Nacional Civil intervinieron una agresión de un hombre hacia su pareja y dos menores de edad, tras neutralizarlo fue capturado y las víctimas trasladados a un centro asistencial.
Se trata de Elfego José Arturo Mérida de 34 años, quien fue aprehendido en el Cantón Vista Hermosa zona 5 del municipio de Chiantla, Huehuetenango, cuando bajo efectos de licor agredía a una mujer 34 años y a sus dos hijos menores de 4 y 1 año.
La mujer presentaba varios golpes contusos en el rostro y diferentes partes del cuerpo, además los menores también fueron trasladados inmediatamente a bordo de la unidad policial hacia el Hospital Regional de Huehuetenango.
Según diagnóstico médico, la víctima del detenido presentaba trauma facial, específicamente en el lado derecho, mientras que los menores, maltrato Infantil y no ameritaron quedar internados.
Esta no es la primera vez que detienen al agresor, ya que cuenta con un antecedente por falta contra las buenas costumbres en el año 2022.