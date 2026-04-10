Policías abatieron a un sicario tras enfrentamiento armado en Escuintla

#Urgente



Información preliminar



Investigadores de la #DEIC de Delitos Contra la Vida y fiscales que realizan allanamientos en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, son recibidos a balazos por un sicario que es dado de baja en el intercambio de disparos. #OperaciónCentinela pic.twitter.com/026fP1FtBj