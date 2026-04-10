Policías abatieron a un sicario tras enfrentamiento armado en Escuintla

Los agentes fueron atacados por el supuesto sicario y respondieron ante el ataque.
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Durante las primeras horas de este viernes, las autoridades policiales reportaron el fallecimiento de un hombre que habría atacado a agentes investigadores de la DEIC, de la unidad de Delitos Contra la Vida, mientras se realizaban diligencias de allanamiento.
El hecho se registró en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, al momento de ejecutar los cateos los agentes fueron recibidos a balazos por un individuo, lo que provocó un enfrentamiento armado. En el intercambio de disparos, el presunto atacante fue abatido en el lugar.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido, aunque las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.
El área fue acordonada mientras fiscales y peritos realizan las diligencias de ley.