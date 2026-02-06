Hombre fallece debajo de bus luego de ir a visitar a su hijo hospitalizado

-

El hombre bajó del transporte cuando aún estaba en movimiento y terminó debajo de las llantas.

La noche del jueves 5 de febrero, falleció Gregorio Moh Silva, de 50 años, quien descendía de un transporte extraurbano tras retornar de ver a su hijo hospitalizado.

El hecho ocurrió en el kilómetro 181.5 de la Ruta Nacional 9 cerca del sector conocido como "El Callejón", en jurisdicción de San Sebastián, Retalhuleu.

De acuerdo con la investigación, el pasajero intentó descender de la camioneta pero esta aún estaba en movimiento, por lo que perdió el equilibrio y cayó al asfalto y los neumáticos le pasaron encima.

Paramédicos de Bomberos Voluntarios acudieron tras el llamado de vecinos y peatones que presenciaron el accidente. Sin embargo, al evaluar a don "Goyo", como era conocido, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a múltiples traumas que sufrió al quedar bajo el bus.

"Don Goyo" era conocido en el lugar por lo que el hecho causó conmoción. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

El hecho quedó grabado

Varias cámaras de vigilancia ubicadas en comercios a la orilla de la ruta lograron captar el momento de la tragedia, en las imágenes se observa cuando el pasajero baja sin que la unidad se detenga y al caer, las llantas traseras le pasan encima.

La Policía Nacional Civil informó que el conductor del autobús no fue localizado en el lugar del hecho, mientras que familiares comentaron que Moh regresaba de Quiché, donde había visitado a su hijo en el hospital, pues se encuentra en cuidados Intensivos.