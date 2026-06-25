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¡Indignante! El hombre señalado de abusar de su nieta de 6 años

  • Por Soy502
25 de junio de 2026, 13:31
Vecinos del sector estuvieron a punto de agredirlo, pero llegó la PNC. (Foto: Shutterstock)

Vecinos del sector estuvieron a punto de agredirlo, pero llegó la PNC. (Foto: Shutterstock)

La menor de 6 años estaba en la casa de su abuelo cuando ocurrió la agresión.

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Hilario Godínez, de 50 años, fue capturado sindicado de un delito de abuso, presuntamente cometido en contra de su nieta de 6 años. Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo en el caserío Chacpantze, aldea La Cumbre, municipio de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango.

De acuerdo con el señalamiento, la menor llegño llegado a la vivienda de su abuelo, donde habrían ocurrido los hechos.

Posteriormente, la niña regresó a su hogar, le contó a sus papás lo sucedido y fue llevada por ellos a un centro asistencial para su evaluación médica.

Los estudios confirmarían que la pequeña fue blanco de abuso, por lo que, tras conocerse la denuncia, vecinos del sector retuvieron al sospechoso y pretendían quemarlo vivo.

Agentes de la Policía Nacional Civil PNC detuvieron al señalado. (Foto: PNC)
Agentes de la Policía Nacional Civil PNC detuvieron al señalado. (Foto: PNC)

Sin embargo, la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC), que dialogó con los pobladores, fue vital para lograr que la turba entregara a Godínez.

El hombre fue trasladado a una subestación policial y posteriormente puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde se le hizo saber que está señalado del delito de violación.

El caso se encuentra bajo investigación, recalcó la PNC.

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