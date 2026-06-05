Hombre muere de paro cardiaco en bulevar Liberación zona 9

Un hombre de 51 años sufrió un paro cardiaco durante la mañana de este viernes 5 de junio en bulevar Liberación, zona 9.

Al llegar, Bomberos Municipales localizaron al hombre inconsciente tendido en la cinta asfáltica.

El hecho se reportó en la zona 9 capitalina. (Foto: CMB)

De inmediato, los socorristas iniciaron labores de maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero debido al estado crítico en el que se encontraba, tras varios minutos confirmaron su deceso.

El ahora fallecido fue identificado como Héctor Antonio Romeo Rosales.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil, quienes resguardan la escena en espera de las autoridades correspondientes.

Bomberos trabajaron por varios minutos para restablecer sus signos vitales pero el hombre ya había perdido la vida. (Foto: CMB)